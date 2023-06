Cobertura vacinal contra a influenza no RN ainda não ultrapassou os 40%. A campanha Arraiá da Vacinação, lançada pelo Governo do RN para incentivar a procura pelos imunizantes, está na reta final, com previsão de encerramento para esta sexta-feira (30). No RN apenas 367.049 pessoas receberam a dose contra a influenza, o que corresponde a 39% de cobertura, sendo a meta alcançar o patamar de 90%, ou seja, 830.531 pessoas vacinadas. Os dados são do RN+Vacina desta segunda-feira (26).

FOTO: REPRODUÇÃO