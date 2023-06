Dupla morre em confronto com as polícias civil e militar, no município de Alexandria. O caso aconteceu no final da noite desta segunda-feira (26). Os suspeitos foram identificados como Francinaldo Nunes de Jesus [FOTO 1], de 24 anos, e Lizandro Gomes Garcia [FOTO 2], de 19 anos. De acordo com o delegado Murilo Baessa, os dois eram membros de uma facção criminosa com atuação na Paraíba e teriam praticado assaltos e tortura na região. Após a prática dos crimes, os dois tentaram fugir com destino a Alexandria, mas acabaram sofrendo dois acidentes, sendo localizados por policiais civis e militares que estavam à sua procura. Ao serem abordados, reagiram atirando contra os policiais. Houve revide e, na troca de tiros, os dois foram alvejados. Eles ainda foram socorridos com vida para o hospital da cidade, mas acabaram não resistindo.