Força-Tarefa prende em Natal suspeito de integrar organização criminosa com atuação no RN. O preso, um homem de 31 anos, estava sendo procurado desde o dia 17 de março de 2023, quando foi deflagrada a Operação Normandia. Nessa ação foi identificada a atuação de uma facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas e outros crimes graves, como roubos e homicídios no Rio Grande do Norte. Ao todo, a FT já prendeu 26 suspeitos, entre eles, um dos líderes dessa facção, apontado como responsável por ordenar os ataques criminosos a prédios públicos, comércio e veículos em Natal e diversos municípios do interior potiguar em março deste ano.

FOTO: DIVULGAÇÃO