Litro da gasolina terá nova redução de R$ 0,14 para as distribuidoras a partir deste sábado (1º). O anúncio foi feito pela Petrobras, nesta sexta-feira (30). Com a redução, o litro do combustível será vendido às distribuidoras por R$ 2,52. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,84 a cada litro vendido na bomba.

FOTO: REPRODUÇÃO