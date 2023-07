Dois suspeitos morrem em confronto com policiais durante operação na cidade de Viçosa. O confronto aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (5). A dupla, ainda não identificada, reagiu no momento em que os policiais tentavam cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça. De acordo com o delegado Matheus Ramalho, titular da delegacia de Umarizal, a operação teve como objetivo combater uma organização criminosa que praticava crimes na cidade. As investigações apontaram que os suspeitos também tinham conexão com a cidade de Viçosa, motivo pelo qual a operação se estendeu para aquela cidade.

Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (5), pela Polícia Civil de Umarizal, com o apoio da Polícia Civil de Alexandria e da Polícia Militar, resultou na morte de dois suspeitos, que entraram em confronto com as forças policiais.

O confronto aconteceu na cidade de Viçosa, nas primeiras horas da manhã. A dupla, ainda não identificada, reagiu no momento em que os policiais tentavam cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça.

Eles ainda chegaram a ser socorridos para a unidade de saúde local, mas acabaram não resistindo aos ferimentos.

De acordo com o delegado Matheus Ramalho, titular da delegacia de Umarizal, a operação teve como objetivo combater uma organização criminosa que praticava crimes na cidade. As investigações apontaram que os suspeitos também tinham conexão com a cidade de Viçosa, motivo pelo qual a operação se estendeu para aquela cidade.

Ao todo, foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão. Destes, 12 foram cumpridos no município de Umarizal e outros dois em Viçosa.

Ainda segundo o delegado Ramalho, nesta última cidade, com os suspeitos mortos em confronto, os policiais apreenderam armas, munições, drogas e balança de precisão.

Em umarizal foram realizadas duas prisões em flagrante por porte ilegal de armas de fogo e drogas. Entre os presos está o líder da facção criminosa responsável pela prática de crimes na cidade.

O trabalho ainda contou com o apoio aéreo do helicóptero da polícia civil, por meio do qual os suspeitos baleados no confronto foram socorridos para o hospital.