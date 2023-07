RN apresenta redução 7,6% nos casos de homicídios registrados no primeiro semestre de 2023. Em números absolutos, de acordo com dados da Sesed, foram 567 Condutas Violentas Letais e Intencionais (CVLIs) nos primeiros seis meses de 2022 em todo o Rio Grande do Norte, contra 524 crimes de janeiro a junho deste ano, ou seja, 43 crimes a menos. No município de Mossoró, a redução foi de 34,2%, com 76 casos registrados no primeiro semestre de 2022, contra 50 no mesmo período de 2023.

O término do primeiro semestre de 2023 apontou uma queda na quantidade de mortes violentas em todo o Rio Grande do Norte. No comparativo com o mesmo período de 2022, a redução foi de 7,6% no total.

Em números absolutos, foram 567 Condutas Violentas Letais e Intencionais (CVLIs) nos primeiros seis meses de 2022 em todo o RN, contra 524 crimes de janeiro a junho deste ano, ou seja, 43 crimes a menos.

No município de Mossoró, a redução foi de 34,2%, com 76 casos registrados no primeiro semestre de 2022, contra 50 no mesmo período de 2023.

Os dados apresentados foram consolidados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED).

REDUÇÃO NAS MAIORES CIDADES

• Em Natal: - 21,8%

Jan-Jun 2022: 124

Jan-Jun 2023: 97

• Em Mossoró: - 34,2%

Jan-Jun 2022: 76

Jan-Jun 2023: 50

• Em São Gonçalo do Amarante: - 28%

Jan-Jun 2022: 25

Jan-Jun 2023: 18

• Em Parnamirim: - 48%

Jan-Jun 2022: 25

Jan-Jun 2023: 13

• Em Macaíba: - 15%

Jan-Jun 2022: 20

Jan-Jun 2023: 17