Governo do Estado quer iniciar reconstrução da RN-012 em agosto

A Secretaria Estadual de Infraestrutura (SIN) e o Departamento de Estradas e Rodagens do RN (DER/RN) seguem com as obras de conservação de rodovias em todo o estado. A etapa de execução destas obras que teve início em abril, terá investimento de R$62 milhões.

O Portal Mossoró Hoje conversou com o Secretario Estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho que explicou que entre os trechos incluídos no plano de recuperação do Governo do estado, está a RN-012 que liga Grossos a Mossoró.

A falta de estrutura na RN-012 vem sendo alvo de muitas reclamações e reivindicações por parte do poder público municipal e da própria população que precisa utilizar a via todos os dias. A rodovia estadual possui um fluxo intenso de caminhões que fazem o transporte do sal da região da Costa Branca para o restante do estado, e nunca passou por um serviço de reestruturação.

Em maio deste ano, a prefeita de Grossos Cinthia Sonale esteve em audiência com a Governadora Fátima Bezerra e reivindicou o recapeamento da RN 012, e a recuperação do trecho restante da rodovia litorânea Dehon Caenga, que liga Grossos a Tibau.

Sobre a RN-012, o secretário Gustavo Coelho afirmou que os serviços serão iniciados após a conclusão da RN-015, que deve acontece no final desse mês de julho.

“Queremos iniciar os trabalhos na RN-012 em agosto. Lá o serviço será completo, a via tem um fluxo intenso devido estar situada em uma região salineira e ser responsável pelo transporte do sal daquela região”, frisou.

De acordo com o secretário, a RN-012 receberá serviços de restauração com alargamento, recuperação de capacidade, drenagem, acostamento e reforço da base.

Gustavo Coelho disse ainda que para o trabalho de recuperação da rodovia, o governo pretende fazer parcerias com o setor privado, a exemplo do que vem sendo feito na RN-401, rodovia de acesso ao município de Guamaré, que está sendo construída em parceria com a petrolífera 3R Petroleum.

“A RN-012 tem importância singular para a região, servindo como porta de entrada para turismo, assim como para o transporte do sal produzido em Grossos. A ideia é firmar parcerias com as empresas salineiras para financiar parte da obra na rodovia, já que as empresas são as principais beneficiadas e são também quem mais causa impacto na via”, explicou Gustavo.

Além dos trechos citados, Gustavo Coelho afirmou ainda que até o final do ano, toda a malha viária do RN será coberta pela operação de conservação.