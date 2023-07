Suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 7 anos é preso no município de Apodi. O caso foi descoberto no mês de junho, mas a prisão só foi realizada nesta quinta-feira (6). De acordo com o delegado Paulo Nilo, já na delegacia, ao ser interrogado, o homem, de 20 anos, confessou o crime e afirmou que já havia violentado a criança outras vezes. Ainda segundo o delegado, o suspeito era vizinho da vítima e se aproveitava da condição para cometer o crime.

FOTO: ILUSTRATIVA