Três casos absurdos de maus-tratos aos animais este ano no Oeste do RN

Nos três casos ocorreram nos municípios de Caraúbas e Rafael Godeiro, médio Oeste do Rio Grande do Norte, este ano de 2023. Nos três casos, a Polícia Militar, com apoio da população, prendeu 4 pessoas agressores em flagrante, que restaram autuados pela Polícia Civil e podem pegar de 3 meses a 1 ano de prisão, e multa. Os vereadores Tony Fernandes e Pablo Aires, de Msosoró, defendem que a legislação seja mais rigida contra quem comete este tipo de crime absurdo contra animais indefesos (Foto Icem Caraúbas - Gidel Morais)

A Polícia Militar agiu rápido nesta sexta-feira (8) e prendeu Clednelton da Silva, de 30 anos, por maus-tratos a um cachorrinho na Rua Luiz Gonzaga Forte, no Conjunto Guido Gurgel, no município de Caraúbas-RN. A cena foi filmada e divulgada nas redes sociais.

No vídeo, Clednelton da Silva aparece agredindo fortemente o cachorrinho, por volta das 17hs. O vídeo denunciando as agressões se espalhou rapidamente nas redes sociais, chamando atenção de autoridades locais e também de outras regiões do Estado.





Em Mossoró, os vereadores Tony Fernandes e Pablo Aires cobraram providencias urgentes das autoridades. “Não podemos tolerar este tipo de atitude”, diz Tony Fernandes. “A Justiça precisa ser mais dura contra estes crimes”, diz o vereador Pablo Aires.

Acionada para atender a ocorrência, policiais militares de Caraúbas se mobilizaram para localizar o suspeito e prendê-lo em flagrante pelo crime previsto na Lei 9.605/98 – crimes contra o meio ambiente – ferir ou mutilar animais silvestres, nativos ou exóticos.

Clednelton foi localizado em casa pelo sargento PM Nascimento e pelo soldado PM David. Conduzido a Delegacia de Polícia Civil local, ele terminou sendo autuado em flagrante na Lei 9.605/98. Se condenado, pode pegar de 3 meses a 1 ano de prisão, e multa.

Outros casos de maus-tratos

Há pouco tempo, em Caraúbas, dois homens foram presos e autuados em flagrante por maltratar dois cavalos. Eles forçaram os dois animais a atravessarem a correnteza forte da sangria do açude grande de Caraúbas e deixaram os animais serem levados pela água. O caso teve grande repercussão na mídia local e regional. Os dois praticaram o crime contra os animais por pura vaidade e foram presos em flagrante.

Em Rafael Godeiro, O senhor conhecido por Dedin, de71 anos, foi preso por atirar e arrastar um cachorrinho pela RN 074. Foi preso por vizinhos e terminou também autuado em flagrante pela Polícia Civil. Na delegacia, ele disse que atirou no cachorro com uma doze e depois o arrastou porque ele estava bebendo água do seu jegue dentro do terreno dele.