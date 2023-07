PM de Assu registra um assassinato no sábado e outro neste domingo (9)

A Polícia Militar de Assu registrou um assassinato no sábado e outro neste domingo, 9. Os dois com emprego de arma de fogo. Nos dois casos não teve suspeitos presos pelo trabalho policial ostensivo e serão investigados pela Polícia Civil.

No sábado (8), a vítima é conhecida por Curiba (Rivanildo Ferreira Fonseca, de 56 anos), dono de um bar na comunidade de Mutamba da Caieira. Neste caso, a PM foi informada que os atiradores chegaram rapidamente e já foram atirando.

Já neste domingo, o assassinato aconteceu no Sítio Riacho. A vítima é conhecida por Bocão (Emerson Thiago Morais de Lucena, de 27 anos, natural de Brasília (DF) e que morava no município de Itajá-RN. Também foi baleado várias vezes e morreu no local.

Nos dois casos, a Polícia Militar, ao atender a ocorrência, fez o isolamento da área e os primeiros levantamentos do que teria ocorrido. Os corpos foram recolhidos para exames pelo Instituto Técnico-científico de Perícia, de Mossoró-RN.

Tanto os policiais militares como os peritos do ITEP, vão repassar relatórios das primeiras apurações para os policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Assu, a quem compete investigar crimes desta natureza no território do município.

Em Mossoró

O Instituto Técnico-cientifico de Perícia (ITEP) foi acionado no início da manhã deste domingo (9) para recolher o corpo de Júlio César Alves da Silva, de 53 anos, na casa onde morava na Rua Herculano Couto, no bairro Barrocas, onde foi encontrado já sem vida com marcas de violência. O corpo vai passar por exames mais apurados na sede do ITEP e, na hipotese de se configurar morte por ação violenta, será repassado relatório para a Divisão de Homicidios e Proteção a Pessoa investigar.