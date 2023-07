Acusado de participar do sequestro da irmã do jogador Hulk Paraíba é preso em Areia Branca/RN. José Eliton Melo dos Santos, de 35 anos, foi preso neste domingo (9), pela polícia militar, na praia de Ponta do Mel. O crime aconteceu no dia 6 de novembro de 2012 em Campina Grande/PB. O acusado estava foragido desde então. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, para cumprimento de pena de 5 anos e 6 meses em regime fechado, por sequestro. O mandado iria expirar no mês de agosto de 2023; entenda como ocorreu a prisão.

Um dos acusados de ter participado do sequestro da irmã do jogador Hulk Paraíba, foi preso neste domingo (9), na praia de Ponta do Mel, município de Areia Branca, no Rio Grande do Norte.

O crime aconteceu no dia 6 de novembro de 2012 em Campina Grande. José Eliton Melo dos Santos, de 35 anos, estava foragido desde então. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, para cumprimento de pena de 5 anos e 6 meses em regime fechado, por sequestro. O mandado iria expirar no mês de agosto de 2023.

O Sargento Júnior, da guarnição de Ponta do Mel, contou que, durante um patrulhamento, avistaram um indivíduo em atitude suspeita e ao verificar os registros, observaram que ele tinha as características de uma pessoa que vinha sendo procurada pela justiça .

Ao abordá-lo, ele estava sem documentos e tentou negar que tivesse qualquer problema com a justiça. Ao ser confrontado com as fotografias que estavam anexadas ao mandado de prisão, o homem confessou que havia participado do sequestro de Angélica Aparecida Vieira, na época com 22 anos.

Os policiais então deram voz de prisão e o conduziram à delegacia de plantão, na cidade de Mossoró, onde ele prestou depoimento e foi autuado. Em seguida, foi conduzido para a cadeia pública de Mossoró, onde deverá permanecer até ser recambiado para a Paraíba.

José Eliton é Natural de Alagoas. Fugiu para o Rio Grande do Norte após o crime, tendo passado um tempo em Parnamirim e depois vindo para Areia Branca, onde permaneceu até a noite deste domingo.