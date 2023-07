Estudante de Severiano Melo ganha bolsa de estudos nos EUA com projeto de inseticida a base alho e pimenta . Alicia Neianny Pereira Paiva, de 18 anos, aluna do terceiro ano técnico da Escola Estadual Severiano Melo, conquistou uma bolsa de estudos de 4 anos no Instituto Tecnológico de Rochester, em Nova York. Ela foi uma das finalistas da Genius Olympiad, que aconteceu na cidade de Rochester, entre os dias 12 e 17 de junho de 2023. A estudante, orientada pelos professores Vicente Carlos e Maira Cintia, desenvolveu um inseticida orgânico, a base de extratos de alho e pimenta, e conseguiu combater a praga da mosca branca nos cajueiros do município, sem causar prejuízos às plantas e nem à saúde dos agricultores.

A estudante Alicia Neianny Pereira Paiva, de 18 anos, do município de Severiano Melo, conquistou uma bolsa de estudo de 4 anos no Instituto Tecnológico de Rochester, em Nova York, nos Estados Unidos, após se tornar uma das finalistas da Genius Olympiad.

O evento aconteceu entre os dias 12 e 17 de junho de 2023, na cidade de Rochester. A jovem, aluna do terceiro ano técnico da Escola Estadual Severiano Melo, participou da olimpíada com o projeto “O uso do BIOALLIUM no combate às pragas nas plantações de cajueiro do município de SEVERIANO MELO- RN”.

Trata-se de um inseticida orgânico, desenvolvido a base de extratos de alho e pimenta. Com o produto natural, ela conseguiu combater a praga da mosca branca no município, sem causar prejuízos aos cajueiros e nem à saúde dos agricultores.

O produto, segundo Alicia, também consegue combater outros insetos, mas o foco principal dele é a mosca branca. O inseto é o principal agente responsável pela destruição de centenas de milhares de hectares de plantações de cajueiros em vários municípios do RN, como foi o caso de Severiano Melo, Caraúbas, Serra do Mel, entre outros.

À reportagem do MOSSORÓ HOJE, Alicia contou que o objetivo do projeto é diminuir o uso excessivo de inseticidas químicos usados nas plantações de cajueiro. Além disso, o produto tem um baixo custo de produção o que, consequentemente, reduz o seu valor final em relação aos que já existem no mercado.

Alicia foi orientada pelos professores Vicente Carlos e Maira Cintia, de Química e Iniciação Científica. Ela conta que foram muitas dificuldades enfrentadas até a apresentação em Nova York e que ficou surpresa com a conquista da bolsa.

“Conseguir a bolsa foi uma grande surpresa pra gente. Não esperávamos, porque o nível da feira era muito alto. Porém eu realizei as apresentações e, apesar das limitações do idioma, consegui uma boa nota entre os finalistas, o que me deu o direito a bolsa”.

Agora, a jovem se prepara para iniciar outra etapa, organizar a documentação para seguir rumo aos Estados Unidos. As inscrições começam em março de 2024 e ela conta que ainda não decidiu o curso que vai estudar, mas que está muito feliz pela oportunidade.

“Me sinto muito feliz pelas oportunidades, acredito que os próximos anos serão decisivos para minha carreira estudantil e profissional. Ainda estou decidindo o que quero fazer, porém já me sinto muito mais preparada que antes, e espero poder tomar as decisões certas que me levarão para onde eu almejo chegar”, disse Alícia.