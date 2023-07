Número de cirurgias ortopédicas realizadas via SUS no RN tem aumento de 15%. A expansão é resultado do trabalho feito pela Sesap especialmente na rede de hospitais públicos do interior, como no caso de Mossoró, Pau dos Ferros, Assu e Caicó. O crescimento, em números concretos, foi de 7388 cirurgias feitas em 2021 e 8503 neste ano. O aumento será ainda maior, levando em consideração que ainda estão sendo fechados os cálculos das cirurgias em dois dos 14 hospitais que realizam esse tipo de procedimento - Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) e Prontoclínica Paulo Gurgel.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) aumentou em, pelo menos, 15% a capacidade de realização das cirurgias ortopédicas no Rio Grande do Norte entre 2021 e 2023. A expansão é resultado do trabalho feito pela Sesap especialmente na rede de hospitais públicos do interior, como no caso de Mossoró, Pau dos Ferros, Assu e Caicó.

O crescimento, em números concretos, foi de 7388 cirurgias feitas em 2021 e 8503 neste ano. O aumento será ainda maior, levando em consideração que ainda estão sendo fechados os cálculos das cirurgias em dois dos 14 hospitais que realizam esse tipo de procedimento - Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros) e Prontoclínica Paulo Gurgel.

Os dados, relativos ao 1º semestre de cada ano, foram apresentados pela equipe da Sesap em reunião realizada com o Ministério Público do RN a respeito da situação do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), a maior unidade pública de saúde do estado.

Durante o encontro, a secretária de Estado da Saúde Pública, Lyane Ramalho, destacou o esforço da Sesap em ampliar a linha de atendimento da ortopedia, que é a maior demanda registrada no HWMG atualmente.

“A Sesap olha para a linha de cuidado como um todo e vem investindo forte na capacidade dos hospitais do interior em resolver a maior parte dos casos, evitando assim que o Walfredo sofra ainda mais pressão”, disse a gestora.

A melhoria da rede fora da Região Metropolitana também se reflete nos dados de atendimentos de traumas ortopédicos. Até junho, foram feitos 18928 atendimentos nos quatro hospitais de referência da Sesap para esses casos, dos quais 53% foram nos hospitais regionais de Pau dos Ferros, Caicó (Telecila Freitas Fontes) e Mossoró (Tarcísio Maia).

Os gestores da Sesap também apresentaram aos representantes do MP-RN, coordenados pela promotora Iara Pinheiro, o esforço conjunto que vem sendo feito dentro do Walfredo Gurgel para desafogar a unidade. Apenas neste fim de semana, foram transferidas 50 pessoas do hospital. A Sesap ainda comprometeu-se a, dentro dos próximos dias, diminuir ao máximo a quantidade de pessoas em espera por leito dentro do Walfredo, mantendo a força-tarefa que vem atuando há cerca de dez dias.

“Precisamos evitar que o Walfredo atenda casos de menor complexidade, focando na sua especialidade. E também trabalhar para combater essa epidemia de acidentes de trânsito, em especial de motocicleta, que representam mais de 700 atendimentos por mês”, ressaltou Tadeu Alencar, diretor do Hospital Walfredo Gurgel.

Para isso, a Sesap propôs um trabalho em parceria com o MP-RN e os municípios para ampliar a capacidade de atendimento dos casos ortopédicos de menor complexidade em centros populacionais, que hoje não contam com nenhum serviço desse tipo. Assim, a pressão no Walfredo Gurgel pode ser diminuída e a população melhor atendida.

O trabalho da secretaria foi elogiado pela promotora Iara Pinheiro, em especial pela transparência com relação aos dados e às medidas tomadas, que garantiu a disponibilidade em atuar conjuntamente junto aos municípios na abertura de novos serviços de saúde e agilidade na transferência de pacientes.