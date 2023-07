Saúde do RN vai receber R$ 109 milhões por parte da União, diz Fátima Bezerra. A informação foi repassada pela governadora na manhã desta segunda-feira (17), em vídeo publicado nas suas redes sociais. Do total, R$ 48 milhões serão destinados à Média e Alta Complexidade (MAC) e mais R$ 61 milhões para tratamentos oncológicos. Ainda segundo Fátima a boa notícia foi dada a ela diretamente pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a portaria que oficializa a destinação dos recursos foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU).

FOTO: REPRODUÇÃO