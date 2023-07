Procurado por homicídio ocorrido em Areia Branca é preso pela polícia civil em Mossoró

Emanuel Lucas Soares da Silva, o “Luquinha”, de 24 anos, foi preso nesta quinta-feira (20), no Plantal 13 de Maio. Ele vinha sendo procurado desde o mês de maio, apontado como o autor dos disparos que matou Carlos Emanoel de Souza Avelino, conhecido como “Vaqueirinho”, no dia 23 de janeiro de 2023, na localidade Pedrinhas em Areia Branca. A prisão aconteceu no momento em que a DHPP de Mossoró, juntamente com equipes da Denarc, cumpriam mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de outro homicídio, o de Paulo Ruan Vieira Costa, ocorrido no dia 21 de maio, em Mossoró.