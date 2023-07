Delegado Paulo Cesário têm trinta dias para concluir investigação do caso Emilly

Em contato com o MH, Cesário destacou que aguarda as perícias realizadas pelo Instituto Técnico-científico de Perícia de Pau dos Ferros, assim como mais alguns depoimentos para fechar a investigação e enviar o relatório a Justiça. O cunhado da vítima Emilly Félix, Tallyson Vagner, que foi encontrado morto terça-feira (18), um dia antes dos restos mortais de Emilly Félix terem sido encontrados queimado no mato na zona rural de Patu, deve ser apontado pela Polícia como o autor do rapto, assassinato e ocultação do cadáver da menor, crime bárbaro que chocou o Oeste do RN.

O delegado Paulo Cesário, que investiga o Caso Emilly Félix, de Patu-RN, trabalha para concluir, nos próximos dias 30 dias, as investigações e enviar relatório à Justiça Estadual.

Emilly Roniclesia Porto Félix, conhecida por 'Molequinha', de 15 anos, foi brutalmente assassinada e teve seu corpo jogado no mato e queimado, na zona rural de Patu.

Molequinha havia desaparecido às 21h de sábado (15), quando saiu de casa para se encontrar com a mãe perto do trecho da BR 226, saída para a cidade de Catolé do Rocha.

Seus restos mortais foram encontrados às 10h45 minutos de quarta-feira, dia 19, pelo vigilante José Maria Petronilo Rodrigues, de 61 anos, que foi fundamental nas investigações.

O principal acusado é Tallyson Vagner Dantas de Almeida, de 21 anos, que foi encontrado morto numa pousada em Mossoró um dia antes de encontrarem o corpo de Emilly.

O pai de Emilly, Ronei Félix de Azevedo Lira, de 56 anos, disse que nunca iriam imaginar que alguém de dentro de casa fosse capaz de tamanha barbaridade.

O delegado Paulo Cesário, que investiga o caso, diz está praticamente concluída as investigações, tendo Tallyson Vagner como principal e único suspeito do crime.

Para concluir as investigações, Paulo Cesário aguarda receber as perícias realizadas pelo ITEP no local que o corpo da vítima foi encontrado, no carro do suspeito, entre outras.

Em Patu, os familiares e amigos da vítima pedem esclarecimentos também sobre o fato do ex-secretário de cultura do município, Hudson Holanda, ter ajudado Tallyson Vagner.

Em nota, Hudson Holanda diz que não tem qualquer relação com o rapto, assassinato e ocultação do cadáver de Emilly e diz que está sendo vítima de comentários maldosos.

Ele já prestou depoimento à Polícia, assim como várias outras pessoas, entre eles o vigilante José Maria Petronilo Rodrigues, que foi crucial para o esclarecimento do caso.

Ele viu Tallyson Vagner comprando a gasolina que seria para queimar o corpo da menina e observou também o rumo que o suspeito tomou após a aquisição do combustível.

Antes de ser encontrado morto, Tallyson Vagner prestou um depoimento ao delegado Paulo Cesário e demonstrou inconsistência sobre a suas ações antes, durante e depois do sequestro e assassinato da menina Emilly Félix, que chocou a região Oeste do Rio Grande do Norte.