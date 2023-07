Marcha das Mulheres exibirá o filme Formigueiro no Lauro Monte nesta sexta

A exibição acontecerá nesta sexta-feira (28), às 18h. O filme documenta a IV Ação Internacional da Marcha das Mulheres no Brasil (2015). Perpassa por 10 Estados mostrando as resistências e alternativas construídas pelas mulheres na defesa de seus corpos e territórios em todo o país. Um filme cheio de cores, sotaques e da realidade que toca diariamente a vida das mulheres. A exibição do filme tem o propósito de arrecadar recursos para que as mulheres da Marcha de Mossoró possam ir à Marcha das Margaridas nos dias 15 e 16 de agosto em Brasília. Os ingressos estão sendo vendidos no Centro Feminista 8 de Março, pelo Instagram @marchamulheresrn ou podem ser adquiridos na hora da exibição nos valores de 5,00 reais estudante e 10,00 inteira.