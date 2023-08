Jean Paul Prates faz balanço dos primeiros seis meses â frente da Petrobras

O presidente da Petrobras, Jean Paul Terra Prates, faz um balanço dos primeiros seis meses de gestão à frente da maior estatal brasileira. Falou de lucro da companhia, divisão de lucro e pagamento de impostos ao Governo Brasileiro e também sobre a transição energética justa, segura e inclusiva. “Fechamos o primeiro semestre de 2023 com resultados que marcam, de fato, um novo capítulo na história da Petrobras, com destaque para o desempenho operacional robusto, que se traduziu em um sólido resultado financeiro”, escreveu Jean Paul Prates.

“Seguimos na nossa jornada de transformação, que nos levará cada vez mais longe. E vamos JUNTOS!”, acrescentou.

1. A Diretoria Executiva da Petrobras participou há pouco de mais uma coletiva de imprensa, agora sobre os resultados do último trimestre, no qual apresentamos um EBITDA ajustado de US$ 11,7 bi, e entregamos à sociedade R$ 56,1 bilhões em impostos, royalties e outras participações, além de distribuir US$ 6,2 bi em dividendos.

2. Ocasiões como essas representam oportunidades importantes de dialogar com a sociedade, suas inquietações, e tentar explicar à população as complexidades das empresas de energia, especialmente as que lidam com commodities, e que se deparam com as intercorrências geopolíticas.

3. A economia se move por uma composição de atores com diferentes incentivos. A Petrobras é orientada pela lei de sua criação, seu estatuto e outros documentos que compõem a sua governança, que é orientada pelo Acionista Controlador, mas sempre sob constante interlocução com os Acionistas Minoritários.

4. . Seguimos empenhados em nosso papel de construção de riqueza para nossos acionistas, sendo o maior deles o povo brasileiro. As perguntas são necessárias, e ajudam a explicar melhor o nosso trabalho e seus desafios.

5. Diante das dúvidas suscitadas ao longo do dia, reitero que a Petrobras é independente no estabelecimento de seus preços, e que a despeito do que proponham matérias aqui e ali, a gestão da Estratégia Comercial é conduzida pela Diretoria Executiva, que exerce seu trabalho com diligência, confiança e responsabilidade.

6. Como já repetido, a companhia mantém seus acionistas, não apenas o Acionista Controlador como também os demais, diligentemente cientes do impacto de sua estratégia de preços por meio do Conselho de Administração, em linha com o descrito hoje pelo Ministro de Minas e Energia.

7. Houve, todavia, uma imprecisão que sugeriu ao Governo ingerência sobre os específicos dessa decisão que não condiz com a realidade. O Governo Federal orienta, por meio do Conselho de Administração, e a Diretoria Executiva põe em prática essa orientação. Com toda a transparência e seguindo os ditames da governança vigentes.

8. Portanto, é necessário reiterar mais uma vez que a reunião realizada esta semana junto à Presidência se limitou a tratar de investimentos previstos para a Petrobras, pertencendo o debate sobre preços à alçada da Diretoria Executiva, sob supervisão do Conselho de Administração.

9. A nova gestão da Petrobras mantém seu compromisso de diálogo construtivo tanto com o acionista controlador quanto com os demais acionistas, parceiros, investidores, sindicatos e todas as demais representações legítimas da sociedade - e continuará trabalhando para promover um ambiente sócio-econômico salutar e sustentável no Brasil, sem açodamentos e livre de pressões especulativas.