Cirurgias eletivas são retomadas no Hospital Regional de Pau dos Ferros. A retomada foi possível com a reabertura de duas salas do centro cirúrgico. O espaço foi recuperado por ação da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) após o incêndio ocorrido na unidade. As duas salas se somam à uma outra sala montada na semana anterior para a realização de cirurgias de urgência.