ALRN realiza audiência pública para debater a chegada da ‘Shein’ no RN e impactos no Seridó

O debate acontecerá na Câmara Municipal de Parelhas. Proposta pelo deputado Francisco do PT, a audiência tem como objetivo debater a parceria anunciada entre o e-commerce chinês “Shein” e a empresa Coteminas, para produção de roupas no Estado do Rio Grande do Norte. “Este acordo tem o potencial de fortalecer a cadeia econômica do estado, tornando-a mais densa, e por consequência, gerar empregos e melhorar o encadeamento econômico potiguar”, justificou Francisco.

O parlamento Potiguar realiza audiência pública na próxima segunda-feira (14), a partir das 9h30, abordando o tema “As oficinas de costura do Seridó e a chegada da ‘Shein’ no Rio Grande do Norte”. O debate acontecerá na Câmara Municipal de Parelhas. Proposta pelo deputado Francisco do PT, a audiência tem como objetivo debater a parceria anunciada entre o e-commerce chinês “Shein” e a empresa Coteminas, para produção de roupas no Estado do Rio Grande do Norte.

“Este acordo tem o potencial de fortalecer a cadeia econômica do estado, tornando-a mais densa, e por consequência, gerar empregos e melhorar o encadeamento econômico potiguar”, justificou Francisco.

A Região do Seridó Potiguar é conhecida nacionalmente pela sua tradição na produção de costura artesanal, com facções têxteis que empregam inúmeros profissionais, contribuindo para a geração de renda e desenvolvimento das comunidades locais.

“A chegada da Shein pode representar a inserção desta atividade potiguar no mercado global de moda. Nesse sentido, é fundamental debater as instalações e a repercussão da presença da “Shein” no Seridó e em nosso Estado. Esta Audiência Pública se faz indispensável para ouvir as opiniões e experiências dos artesãos, trabalhadores das oficinas de costura, sindicatos, associações, setor produtivo e demais interessados, possibilitando a troca de informações e propostas para a implantação das plantas fabris do e-commerce na região”, disse o deputado.

Participarão do encontro proprietários de oficinas de costura, Sebrae e instituições promotora de cursos na área, além da população em geral.