Secretário estima que Festa do Bode 2023 gerou negócios na casa dos R$ 10 milhões

O evento, que também foi uma atração para as crianças, é promovido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), uma vez ao ano. O titular da Seadru, Faviano Moreira, fez balanço positivo da festa. Segundo ele, a festa superou todas as expectativas. “Este é um momento muito positivo. Todos os nossos números em relação a 2022 foram superados, como a quantidade de animais, que tivemos mais de 1.100 aqui no parque, o volume negociado, no mínimo R$ 10 milhões circulando aqui através de crédito dos bancos e de compra e venda de animais. Tivemos uma quantidade maior de artesãos em relação ao ano passado, também de agricultores familiares. A festa superou todas as expectativas e já é um desafio maior para que a gente possa fazer uma festa maior no próximo ano”, destacou.

A 23ª edição da Festa do Bode chegou ao fim neste domingo (12). Durante quatro dias mossoroenses e visitantes aproveitaram as diversas atrações da maior caprifeira do Rio Grande do Norte. Houve shows musicais, de humor, torneios leiteiros, festival gastronômico, espaço dedicado para artesãos, agricultores familiares, para crianças, além de expositores de várias cadeias produtivas.

Destaque também para a entrega do selo de qualidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM) para produtos de origem vegetal e também de CAFs para agricultores familiares de cinco comunidades rurais do município.

O evento é promovido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). O titular da Seadru, Faviano Moreira, fez balanço positivo da festa. Segundo ele, a festa superou todas as expectativas.

“Este é um momento muito positivo. Todos os nossos números em relação a 2022 foram superados, como a quantidade de animais, que tivemos mais de 1.100 aqui no parque, o volume negociado, no mínimo R$ 10 milhões circulando aqui através de crédito dos bancos e de compra e venda de animais. Tivemos uma quantidade maior de artesãos em relação ao ano passado, também de agricultores familiares. A festa superou todas as expectativas e já é um desafio maior para que a gente possa fazer uma festa maior no próximo ano”, destacou.

Jaime Moura veio de Recife, capital do Pernambuco e expôs na festa pôneis e Ihama. O expositor informou que foi a primeira vez que esteve na Festa do Bode e elogiou toda a estrutura da festa.

“A festa é diferenciada. A Prefeitura de Mossoró fez um bom trabalho. Gostei muito de estar aqui. A estrutura da festa também é um diferencial. Trouxe vários animais, como pônei, ihama. Eles fizeram sucessos entre os visitantes da festa. No próximo ano quero voltar. Gostei muito de participado deste evento aqui em Mossoró”, contou.

Kerginaldo Torquato é produtor rural da comunidade de Pau Branco, na zona rural de Mossoró, e ressaltou ser um sonho para ele estar expondo na feira. “Estou tendo o privilégio de divulgar meu produto aqui. Vim muitos anos aqui para a Festa do Bode e via os outros expositores. E hoje eu me vejo. Estou expondo os produtos. Isso é um sonho para mim. Eu não tenho palavras”, comemorou.

Famílias também aproveitaram o último dia para confraternizar e conhecer a festa. Este foi o caso de Elizamara Garcia. Ela reside em Mossoró, mas trouxe os pais que moram em Icapuí para conhecerem o evento e mostrar uma réplica da casa de taipa, exposto no parque.

“Trouxe meus pais que moram em Icapuí para eles curtirem esse último dia de festa. Tem a velha casinha de barro antigo e queria mostrar a eles. Estamos aqui também para mostrar todas as belezas da Festa do Bode. Gostei muito do que vi. Estarei aqui no próximo ano se Deus quiser”, disse ela ao lado do esposo e dos pais.

Eliweiny de Sousa mora em Parnamirim e estava em Patu com a esposa. “Estou gostando muito da festa. A gente só pode vir nesse último dia. Moramos em Parnamirim, mas estávamos em Patu e decidimos passar por Mossoró para prestigiar a Festa do Bode. Estamos aqui para aproveitar a culinária do evento e visitamos também essa casa de taipa, relembrar um pouco do passado”.

A Festa do Bode 2023 teve início na última quinta-feira (10) e foi realizada no Parque de Exposições Armando Buá.