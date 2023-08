Melhores estratégias de opções binárias para iniciantes

Em qualquer tipo de investimento, especialmente nos de maior risco, ter uma boa estratégia marca a diferença entre ter lucros e ter perdas. Isso é ainda mais relevante para quem tem pouca experiência em negociações de ativos financeiros sujeitos à alta volatilidade, como as de opções binárias. Assim, algumas das melhores estratégias de opções binárias que funcionam para iniciantes devem ser buscadas para que as chances de êxito nesse mercado sejam maiores.

Em qualquer tipo de investimento, especialmente nos de maior risco, ter uma boa estratégia marca a diferença entre ter lucros e ter perdas. Isso é ainda mais relevante para quem tem pouca experiência em negociações de ativos financeiros sujeitos à alta volatilidade, como as de opções binárias. Assim, algumas das melhores estratégias de opções binárias que funcionam para iniciantes devem ser buscadas para que as chances de êxito nesse mercado sejam maiores.

Operar opções binárias é equivalente a “prever” se o preço de um determinado ativo financeiro subirá ou baixará. Em outras palavras, investir dinheiro nesse mercado deve ser uma decisão baseada na experiência e conhecimento de quem escolhe uma corretora para negociar esses ativos. Nesse sentido, para quem já está acostumado a negociar ativos de extrema volatilidade, conhecer as melhores estratégias também é indispensável.

Entrar nesse mercado sem entender como funciona, e sem conhecer as estratégias de negociação, equivale a jogar contra um poderoso time no estádio dele sem o conhecimento de seus pontos fortes e fracos. Ou seja, se o jogo não terminar em derrota para você, será por um milagre. E você não quer deixar seu dinheiro à espera de um milagre, não é mesmo?





Quais são as melhores estratégias de opções binárias que funcionam para iniciantes?

Entre as melhores estratégias de opções binárias que funcionam para iniciantes estão a Estratégia de Fuga Falsa, a Estratégia de Tendências, a Estratégia Arco-íris, a Estratégia de Velas, a Estratégia de Índice de Fluxo de Dinheiro, e a Estratégia da Tartaruga.

Para os investidores iniciantes, esses nomes podem parecer um pouco estranhos ou simples demais para serem considerados estratégias, especialmente em um mercado tão complexo, como o de opções binárias. Entretanto, essas são estratégias que possibilitarão aos mais novatos uma chance maior de sucesso nas negociações.

Fuga falsa: o que representa essa estratégia em opções binárias?

A primeira estratégia, a da fuga falsa, consiste em buscar um nível (baixo / alto), e esperar que o mercado quebre esse nível. Quando há essa quebra de nível (na alta / na baixa), e volta ao nível (superior / inferior).

Os negociadores com mais experiência em opções binárias usam essa estratégia com maior sucesso, pois eles sabem identificar melhor quando acionarem o stop-loss (uma ordem automática de venda de um ativo que acontece quando o seu valor atinge o nível de perda determinado pelo investidor). Dessa forma, os investidores com maior experiência e conhecimento dessa estratégia são capazes de obter maior liquidez para as suas posições.

Tendências: por que é uma estratégia interessante?

Como o próprio nome dessa estratégia diz, a negociação de um ativo está diretamente ligada à previsão de alta ou baixa. Ou seja, a essência do mercado de opções binárias.

Em geral, é recomendado que o investidor, para ter êxito com essa estratégia, saiba fazer uma boa leitura dos gráficos de negociação e do padrão de linhas. Essa estratégia, porém, não é recomendada para negociações que sejam curtas. Outro ponto interessante dessa estratégia é que o investidor, além da análise mais técnica dos gráficos, deverá estar atento às notícias que afetam o mercado.





Arco-íris: o que esse fenômeno da natureza tem a ver com opções binárias?

Trata-se de uma estratégia que leva em consideração as médias móveis dos preços em diferentes períodos. Esses períodos são identificados por cores, no gráfico.

Por meio da análise das médias dos preços em diversos períodos, o investidor poderá avaliar melhor o momento de “prever” se o preço de um ativo vai baixar ou vai subir, com base nos padrões identificados. Nesse sentido, as médias móveis permitem que reconheçamos as mudanças de preços em períodos anteriores.

Estratégia de velas: o padrão das linhas que sobem e descem no gráfico

Um pouco semelhante à Estratégia de Tendências, a de Velas requer que o investidor tenha habilidade para fazer uma correta leitura dos gráficos. Basicamente, os gráficos possuem padrões de preços, e esses padrões são representados por linhas que sobem e descem.

A formação dessas linhas apresenta o padrão do preço de um ativo, e esse padrão deve ser observado por um tempo. Dessa maneira, o investidor, por meio da análise dessas linhas (velas), terá maiores possibilidades de acertar o movimento do preço do ativo negociado, seja para cima, seja para baixo.

Índice de Fluxo de Dinheiro: a estratégia de negociar em curtíssimo prazo

Essa é uma estratégia que requer o domínio da análise técnica, e possibilita que uma negociação seja feita em pouquíssimos minutos.

Nessa estratégia, o investidor deve levar em conta um indicador que mostra a relação entre o número do ativo adquirido e o ativo vendido. Assim, o número 0 diz que há muitos traders querendo vender o ativo. O número 50 mostra que há um número igual de traders que querem vender e comprar o ativo. O número 100, por sua vez, indica que todos os traders na plataforma querem comprar o ativo.

Tartaruga: uma análise baseada nos últimos vinte dias

Nessa estratégia, os investidores analisam o movimento de um ativo nos últimos vinte dias. Por meio da Estratégia da Tartaruga, pode-se identificar dois sinais: o sinal de venda, que mostra um movimento do atual preço inferior às linhas dos últimos vinte dias, e o sinal de compra, quando o movimento do preço é superior às linhas desses últimos vinte dias.