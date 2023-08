Polícia registra três homicídios em menos de 12 horas na cidade de Mossoró

O primeiro aconteceu no bairro Aeroporto, por volta das 19h30 desta segunda-feira (14). A vítima foi identificada como Jhon Lennon Menezes da Silva [FOTO 1], conhecido como “Gargamel”. Ele estaria retornando para casa, quando foi abordado por dois suspeitos encapuzados e alvejado por diversos disparo de arma de fogo; já por volta das 3h20 desta terça-feira (15), um casal teve a casa invadida, no bairro Abolição IV, e foi executado com disparos de espingarda, dentro de um quarto. As vítimas são um homem, ainda não identificado, e Jordânya Stefany Feitoza Barbalho [FOTO 2]. A DHPP vai investigar os casos.