Prefeito detalha nesta quarta (16) primeiro pacote de obras do "Mossoró Realiza"

O prefeito Allyson Bezerra, que está semana deu o pontapé inicial no Projeto Jovem do Futuru, informa que o "Mossoro Realiza" prevê investimento de aproximadamente R$ 300 milhões, sendo que parte conseguidos através de Operação de Crédito na Caixa Econômica Federal e a outra parte com bancada federal em Brasília. Entre as obras previstas para moradores da zona rural e também urbana, está a construção de unidades de saúde, camelodromo, duplicação das pontes de acesso ao Grande Alto São Manoel, a rodovia interligando as BRs 110 e 304, além do asfalto de vias para melhorar a mobilidade urbana

O prefeito Allyson Bezerra e os secretários vão apresentar, a partir das 9 horas desta quarta-feira 16, no Teatro Municipal, o primeiro pacote de obras do Programa “Mossoró Realiza”.

As obras serão parte financiadas com recursos (R$ 200 milhões) conseguidos numa operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, em projeto aprovado pela maioria dos vereadores.

A outra parte dos recursos que serão investidos no Programa Mossoró realiza foram conquistados no Governo Federal, por meio de mandatos de senadores e deputados.

Na época, foi informado que os recursos seriam usados para fazer calçamento em bairros como Bela Vila, Itapetinga, Parque Universitário, Nova Mossoró, entre outros investimentos.

Também está previsto a recuperação da Avenida Alberto Maranhão, na região sul da cidade. Este trecho está irregular, com o asfalto cedendo em alguns lugares.

Também será destinado camadas de asfalto, com sinalização horizontal e vertical, para as principais vias nas regiões periféricas da cidade, usadas pelo transporte coletivo.

Outras duas obras consideradas importantes no programa para a mobilidade urbana, é a duplicação das pontes da Av. Presidente Dutra, no acesso ao Grande Alto São Manoel.

Com recursos assegurados no Governo Federal, também está previsto a construção da rodovia, com ciclovia, ligando as BRs 110 com a 304, retirando o trafego pesado de carretas do norte.

"Vamos anunciar, além de licitações, ordem de serviço para mais de 30 obras. São diversas obras que englobam pavimentação asfáltica, saúde, zona rural, entre outras áreas", destacou.

O prefeito Allyson Bezerra acrescenta que o cronograma de obras está previsto ser executado com transparência total. Apresentação será transmitido pelo YouTube da Prefeitura.

Entre as obras previstas para a área urbana, deverá anunciado a licitação do camelódromo, que será construído ao lado do Mercado Central, no Centro de Mossoró-RN.

Esta obra é para acomodar quase 3 centenas de comerciantes que atualmente ocupam as calçadas das ruas do Centro de Mossoró, com destaque para a Rua Coronel Gurgel.

O “Mossoró Realiza” está alinhado ao objetivo permanente da gestão municipal de estruturar a cidade, para fomentar o desenvolvimento, criando condições para que Mossoró possa atender melhor a sua população.