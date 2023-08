Expofruit potencializa o agronegócio da região, evidenciando o fomento à geração de emprego e renda. O evento, que acontece de 23 a 25 de agosto, na Estação das Artes, tem o apoio da Prefeitura de Mossoró. O prefeito Allyson Bezerra esteve entre as autoridades presentes na abertura da edição 2023, nesta quarta, e enfatizou sobre os avanços que tem acontecido no setor agrícola do município. “A Expofruit é a maior feira de frutas tropicais de todo o nosso país, e nessa linha nós vamos agora poder fazer, por exemplo, uma empresa que tem polpa de frutas, que industrializa as frutas e que vai poder vender e comercializar para todas as partes do país. Isso é histórico, nem sequer o Estado do Rio Grande do Norte e nem outro Estado tem isso, quem tem é Mossoró. E eu quero destacar também aqui o programa 'Mossoró Rural', no qual estamos investindo, com o SEBRAE, mais de 1,6 milhão na capacitação e na assistência técnica ao homem do campo", disse.

De 23 a 25 de agosto, a Estação das Artes Elizeu Ventania recebe a 30ª edição da Feira Internacional de Fruticultura Irrigada (Expofruit). Com apoio e participação da Prefeitura de Mossoró, o evento potencializa o agronegócio da região, evidenciando o fomento à geração de emprego e renda.

Presidente do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX), Fábio Queiroga destaca que a Feira possibilita uma interação com toda a cadeia para manter o nível dos produtos.

“A Expofruit é essa oportunidade que a gente tem de interagir com toda a cadeia de suprimentos, dos servidores, dos fornecedores de insumos, de serviços, porque ao final nós somos uma corrente. É necessário que todos estejam realmente fazendo sua parte para que tudo saia certo e a gente possa manter esse alto nível de produtor e exportador de frutas”, declarou.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), Frank Felizardo ressalta que o setor da fruticultura é um dos setores que tem gerado mais empregos no município.

“Mossoró hoje tem um destaque imenso no Brasil e no mundo, com grande produção de melão, que hoje é uma área reconhecida na Europa, também nos Estados Unidos e hoje é uma das áreas que está habilitada a exportar para a China. Inclusive, hoje é considerado um dos setores que mais geram empregos. Cerca de 60 mil vagas de trabalho são geradas dentro da cadeia da fruticultura”, ressaltou.

No ano de 2021, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), criou o programa “Mossoró Rural” visando realizar diversas ações como, por exemplo, a consultoria técnica para os agricultores. Titular da Seadru, Faviano Moreira relata que o resultado do programa pode ser visto no estande da Prefeitura, montado na Expofruit deste ano.

“Nós temos expositores aqui que vieram de fora do Brasil para conhecer as fazendas. Uma tecnologia existente na fruticultura. O programa “Mossoró Rural” capacita e orienta o produtor. O resultado está no nosso estande, onde o produtor consegue ter uma noção. Ele vem aqui e percebe que pode chegar num ponto muito maior do que se encontra”, pontuou.

