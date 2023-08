CMM homenageia policiais, bombeiros, corporações e instituições por atuação na segurança de Mossoró

CMM homenageia policiais, bombeiros, corporações e instituições por atuação na segurança do RN. A homenagem ocorreu em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado nesta sexta-feira (25). Proposta pelo vereador Tony Fernandes (Solidariedade), a reunião pública reconheceu, com honrarias do Legislativo, o trabalho de agentes de segurança pública em Mossoró. Na solenidade, foi respeitado um minuto de silêncio e feita Moção de Pesar ao PM da reserva Francisco Apolônio Silva e da sua esposa, Francisca de Souza Soares Silva, falecidos ontem, em acidente de trânsito, no Alto de São Manoel. Hoje, o cabo também receberia homenagem na Câmara, entregue in memorian aos familiares.

Em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado nesta sexta-feira (25), a Câmara Municipal de Mossoró homenageou militares estaduais (policiais e bombeiros), corporações e instituições.

Proposta pelo vereador Tony Fernandes (Solidariedade), a reunião pública reconheceu, com honrarias do Legislativo, o trabalho de agentes de segurança pública em Mossoró.

Na solenidade, foi respeitado um minuto de silêncio e feita Moção de Pesar ao PM da reserva Francisco Apolônio Silva e da sua esposa, Francisca de Souza Soares Silva, falecidos ontem, em acidente de trânsito, em Mossoró. Hoje, o cabo receberia na Câmara homenagem, entregue in memorian a familiares.

Compuseram a mesa o major Henrique Mendonça (comandante do 2º BPM), major Sávio Diomedes (subcomandante do 2º BPM), major Márcia Martini (comandante do 3º Grupamento de Bombeiros Militar), coronel Walmary Costa (secretário de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito), coronel Sócrates Vieira (representando comando geral dos Bombeiros), major Jailson Andrelino (representante comando geral da PM/RN), sargento Juscelino Batalha (Apram) e vereadora Marleide Cunha (PT).

Também participaram da cerimônia os vereadores Ozaniel Mesquita (Unão Brasil), Omar Nogueira (Patriotas) e Paulo Igo (Solidariedade), familiares de homenageados, entre outros (a).

Discursos

Em pronunciamento na tribuna, o vereador Tony Fernandes destacou os avanços conquistados pelas corporações, citando como referência os serviços prestados pelo Hospital Regional da Polícia Militar, em Mossoró. De acordo com ele, apesar dos avanços em direitos e aumento de promoções, ainda há muito o que se conquistar, principalmente em melhores condições de trabalho.

“Hoje, o Hospital da Polícia conta com cinco novos oficiais médicos, oferecendo serviço tanto para a população, como também servindo de retaguarda ao HRTM. Houve aumento nas especialidades médicas e, com isso, agora os oficiais não precisam ir até Natal para serem avaliados por junta médica”, destacou Tony, ao mesmo tempo em que parabenizou o trabalho do diretor da unidade hospitalar, coronel da PM Inavan.

Representando os parlamentares da Câmara Municipal, a vereadora Marleide Cunha (PT) reforçou as felicitações ao trabalho dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Para ela, as corporações cumprem um papel essencial no trabalho para a construção de uma cultura da paz para a população do Rio Grande do Norte.

“Ficamos felizes com a parceria entre os órgãos de segurança pública. Ontem foram entregues 140 novas viaturas, com ônibus, ambulância e até helicóptero. Isso tudo tem ajudando a melhorar a segurança pública no nosso estado, falta muito mais, com isso o reconhecimento do trabalho dos PMs é fundamental para que tenhamos melhorias na segurança”, afirmou Marleide.

Conquistas recentes

Sargento Juscelino, representante da Associação de Praças da PM, ressaltou o histórico de lutas, inclusive quando Tony exerceu a função de presidente da associação, para assegurar as conquistas de direitos dos oficiais. Segundo ele, ao mesmo tempo em que a Polícia Militar tem quase dois séculos de fundação, esses direitos começaram a ser conquistados há cerca de 10 anos.

“Temos diversos colegas graduados, mas somos eternos soldados, abnegados e dedicados em defender a população do Rio Grande do Norte, em especial a população de Mossoró. É a segunda vez que presencio uma homenagem para a categoria, onde tenho grande consideração por suceder o vereador Tony, que fazia um grande trabalho na associação”, frisou.

Após as falas desses e outros participantes, a cerimônia passou à entrega de homenagens, ao final da qual o evento foi encerrado. (texto em colaboração com Alessandro Dantas)

HOMENAGENS E HOMENAGEADOS (A)

Título de Cidadão Mossoroense

Givanildo Franco do Nascimento, 2º Sargento do quadro de saúde do Hospital Regional da Polícia Militar

Título de Cidadão Mossoroense

Joilton Carlos Medeiros da Cunha, bombeiro militar do RN, médico plantonista do Hospital Regional da Polícia Militar e Samu Mossoró.

Título de Cidadão Mossoroense

2º Sargento da PM Joseias Dantas de Oliveira Segundo (proposição: vereador Marckuty)

Medalha do Mérito em Segurança Pública PM Ivan Alexandre da Costa

Fredson Medeiros de Souza, 2º Sargento na Força Tática do 2º BPM.

Medalha do Mérito em Segurança Pública PM Ivan Alexandre da Costa

Francisco Aderson de Sousa, 2º sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Medalha do Mérito em Segurança Pública PM Ivan Alexandre da Costa

Nicodemos Veríssimo de Oliveira, subtenente da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Medalha do Mérito em Segurança Pública PM Ivan Alexandre da Costa

Heleno Madson Gomes de Oliveira, 2º sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Troféu da Segurança Pública PM Francisco Marcolino Sobrinho

Bruno David Dutra de Morais, 3º sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Troféu da Segurança Pública PM Francisco Marcolino Sobrinho

Fábio José de Oliveira, 3º sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Troféu da Segurança Pública PM Francisco Marcolino Sobrinho

Francisco de Assis da Silva Ferreira, 3º Sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Troféu da Segurança Pública PM Francisco Marcolino Sobrinho

Kennedy Rodrigues de Brito Segundo, 3º sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Moção de aplausos pelos relevantes serviços prestados à Segurança Pública

2° Batalhão de Polícia Militar (2º BPM)

12° Batalhão de Polícia Militar (12º BPM)

2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (2ª CIPRV)

Hospital da Polícia Militar de Mossoró

2º Grupamento de Bombeiros Militar (2º GBM)

3° Pelotão de Proteção Ambiental (3º CIPAM)

Patrulha Maria da Penha da PM em Mossoró

Guarda Civil Municipal

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd)

Moção de aplausos individuais

Bombeiro Militar Sub. Tenente Ronnie Von Fontes de Melo

Bombeiro Militar 2º Sgt. Clenilton Rocha da Silva

Bombeiro Militar Sgt. Moésio Marinho

Bombeiro Militar Sd. Sancha Waleska

Bombeiro Militar Sd. Pedro Agripino

Bombeiro Militar Sd. Rodolfo Oliveira

Bombeiro Militar Sd. Ramalho Alcântara

3ª Sgt PM Misael Duarte Xavier (CPRE/Trânsito)

Cabo PM Miguel Vicente de Souza Neto (CPRE/Trânsito)

Sgt Walney (Trânsito)

Sgt Sales (Trânsito)

Cb Castro (Trânsito)

Sgt Giancarlo e Subtenente Francisco (orientam educação no trânsito nas escolas)

Cb Augusto (Trânsito)

Moção de aplausos pelos excelentes serviços prestados no Hospital Regional da PM em Mossoró

Lira Neto

2º Sgt. Carvalho Cabo PM Freitas Junior

2º Sgt. Irinaldo Alves Bezerra

2º Sgt. Valderir Cazuza Peixoto

Antonio Renildo Nogueira da Silva

3º Sgt PM João Paulo Santos

3º Sgt Eric Hendiery Dantas do Nascimento

Cb. PM Emmer Lorrainy de Oliveira Barbosa e Silva

Tenente Coronel Inavan Lopes da Silveira

Major PM Hernani de Paiva Gadelha Junior

Tenente Coronel PM Manoel de Freitas Nobre

Moção de aplausos por destaque no torneio de tênis de mesa em Parnamirim

Sd Angelo Victor

Moção de aplausos por procedimentos

Ocorrência: prisão de José Eliton Melo Santos, foragido e condenado pelo sequestro de Angelica Aparecida, irmã do jogador de futebol Hulk:

3º Sgt Francisco Antonio Junior

Cb Ítalo Darlan de Lima

Cb Hollander Sehwann do Nascimento

Sd Antonio de Oliveira Filho

SD Lucas Lineker do Nascimento Domingos

Ocorrência: salvamento de um jovem de 16 anos, vítima de criminosos que roubaram sua motocicleta.

1º Sgt Sabino

Sd Bredon

Sd D. Neves

Ocorrência: estancar sangramento de bebê vítima de acidente de trânsito na BR 304

3º Sgt Reinaldo Reis

Sd. Victor Keynes

Sd. Suzane dos Santos

Ocorrência: orientação por telefone para desengasgar recém-nascido

Sgt Jair Maia