Sinalização viária de Mossoró está sendo modernizada para melhor percepção do condutores. Os serviços que estão sendo feitos na área central da cidade são mais rápidos e eficazes, proporcionando mais fluidez ao trânsito. As faixas de pedestres, que estavam com pouca luminosidade, foram completamente restauradas na rua Santos Dumont. O local recebeu nova pintura, ficando com melhor visualização para condutores, além de proporcionar uma travessia mais segura aos pedestres. “A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Mobilidade, começa um procedimento diferente em sinalização. Isso garante eficiência, tempo menor de serviço e maior durabilidade. Há uma dinâmica e também uma instrumentação através de equipamentos mais modernos, que faz com que esta sinalização seja mais perceptível à população. Sinalização é de extrema importância para que nós tenhamos tanto respeito como compreensão da população ao que está sendo feito”, disse o diretor executivo de Mobilidade Urbana, Luís Correia.

A Prefeitura de Mossoró segue avançando nas atividades de revitalização da sinalização viária do município. Nesta segunda-feira (28), os serviços foram realizados com o objetivo de garantir mais a segurança local, visando a diminuição no número de acidentes, além de proporcionar uma maior fluidez ao trânsito.

O município conta agora com equipamentos ainda mais modernos para que esses serviços possam ser executados de forma mais rápida e eficaz.

As faixas de pedestres, que estavam com pouca luminosidade, foram completamente restauradas na rua Santos Dumont. O local recebeu nova pintura, ficando com melhor visualização para condutores, além de proporcionar uma travessia mais segura aos pedestres que frequentam o centro da cidade.

Diretor executivo de Mobilidade Urbana, Luís Correia destacou a eficiência e rapidez das atividades desenvolvidas pela Secretaria, enfatizando a importância do serviço.

“A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Mobilidade, começa um procedimento diferente em sinalização. Isso garante eficiência, tempo menor de serviço e maior durabilidade. Há uma dinâmica e também uma instrumentação através de equipamentos mais modernos, que faz com que esta sinalização seja mais perceptível à população. Sinalização é de extrema importância para que nós tenhamos tanto respeito como compreensão da população ao que está sendo feito”, frisou.

Os trabalhos de conclusão continuarão nesta terça-feira, 29, e seguem o cronograma de serviços realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) com o intuito de melhorar ainda mais os trechos viários de diversos pontos da cidade