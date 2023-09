Homem é preso por agredir e decepar lábios da ex-companheira com uma mordida, em Serra do Mel. O crime aconteceu no mês de agosto, mas o suspeito, um homem de 22 anos, só foi preso na tarde desta segunda-feira (4), por força de um mandado de prisão por violência doméstica. De acordo com o delegado Paulo Torres, depois de praticar o crime, o homem seguiu ameaçando a vida da vítima. No momento em que a polícia militar se aproximou para prendê-lo, ele estava rodeado por outros homens, que faziam sua segurança. Com ele, os policiais também encontraram uma motocicleta com adulteração na placa e chassi, que foi apreendida.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PCRN