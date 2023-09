Suspeitos de homicídio em Serrinha dos Pintos são identificados; um deles está foragido

Francisco Emerson Gomes de Oliveira, também conhecido como “Pepe”, foi assassinado em uma churrascaria, no dia 28 de agosto de 2022. A polícia civil identificou Venis Atelvino da Silva, de 35 anos, Andrew Willians Santiago da Silva, conhecido como "Correria", de 25 anos, como autores do crime. A dupla chegou a ser presa 15 dias após o crime, no entanto, Andrew fugiu no mês de maio deste ano, quando rompeu a tornozeleira eletrônica. Já Venis, que também responde por uma tentativa de homicídio, cometida contra o prefeito de João Dias, em 27 de setembro de 2022, segue preso. A Polícia Civil pede que a população envie informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181, para que Andrew seja capturado.