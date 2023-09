Prefeitura de Mossoró revitaliza sinalização de trânsito e espaços de estacionamento do centro da cidade

Equipes da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) vem somando esforços para garantir a revitalização e modernização da sinalização de trânsito. Novas placas estão sendo instaladas em pontos estratégicos, tornando as informações mais claras, seguras e visíveis para todos os condutores. Além disso, as faixas de pedestres e as sinalizações de vagas especiais receberam uma maior atenção, com pinturas cada vez mais nítidas e a nova identidade visual, no caso das vagas preferenciais.

Visando tornar o trânsito cada vez mais seguro para todos, a Prefeitura de Mossoró está trabalhando na melhoria da sinalização viária e nos espaços de estacionamento, com foco inicial na região central da cidade. Essas ações tem como objetivo não apenas facilitar o fluxo de veículos, mas também garantir a acessibilidade, segurança e qualidade de vida da população.



Equipes da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) vem somando esforços para garantir a revitalização e modernização da sinalização de trânsito. Novas placas estão sendo instaladas em pontos estratégicos, tornando as informações mais claras, seguras e visíveis para todos os condutores. Além disso, as faixas de pedestres e as sinalizações de vagas especiais receberam uma maior atenção, com pinturas cada vez mais nítidas e a nova identidade visual, no caso das vagas preferenciais.

Já em relação aos estacionamentos, a Prefeitura implementou melhorias bastante significativas. Foram criadas outras áreas de estacionamento nas proximidades de pontos comerciais e locais de maior movimento. Além disso, os estacionamentos existentes foram readequados para otimizar o espaço e o tempo, como a ampliação dos estacionamentos rotativos, que permite ao condutor permanecer por 30 minutos no local da vaga, visando garantir uma maior fluidez ao trânsito.



As ações de melhoria no trânsito já contemplaram as ruas Santos Dumont, Coronel Gurgel, Antônio de Souza e Vicente Saboia, seguindo agora para a rua Alfredo Fernandes, além de outras que também estão no cronograma da Sesdem. O intuito é no sentido de revitalizar e organizar cada vez mais o fluxo, para que os cidadãos mossoroenses possam sentir de forma imediata o impacto positivo no avanço da Mobilidade Urbana no nosso município.



Essas adequações, revitalizações e ampliação na sinalização, segurança e nos estacionamentos refletem o compromisso da Prefeitura de Mossoró em buscar a cada dia uma cidade mais moderna, segura e eficiente para todas as pessoas. Logo, essas mudanças trazem benefícios diretos à população, promovendo ainda mais a melhoria da mobilidade e atendendo às necessidades do povo.