Vítimas de violência sexual entre 9 e 45 anos podem receber a vacina contra HPV, em Mossoró

A oferta do imunizante ao público segue uma Nota Técnica do Ministério da Saúde. No município, a vacina contra HPV às vítimas de violência sexual, conforme critérios estabelecidos pelo Governo Federal, é disponibilizada no Hospital Maternidade Almeida Castro e no Hospital da Mulher Parteira Maria Correia. “É importante que as vítimas de violência sexual, seguindo os protocolos, busquem o atendimento médico, conforme as recomendações das autoridades de saúde. Se possível, conferir o cartão de imunização para verificar a situação vacinal quanto à proteção contra HPV. A equipe realiza uma avaliação completa do paciente e quando necessário também realiza a aplicação de outras vacinas”, explicou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.