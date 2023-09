Ciúmes, vingança e brigas de facções motivaram 5 homicídios elucidados pela DHPP em Mossoró

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró conseguiu elucidar cinco homicídios ocorridos nos últimos seis anos no município, que estavam sem solução. De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, as principais motivações foram ciúmes, vingança de brigas motivadas por tráfico de drogas. Ainda segundo a delegada, é importante dar essa resposta à sociedade, a fim de que não haja impunidade para crimes deste tipo; veja quem são as vítimas e os autores dos cinco homicídios.