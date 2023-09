Jovem que se envolveu em acidente de trânsito no Centro de Mossoró morre no HRTM. Paulo Isac da Silva Filgueira, de 22 anos, colidiu sua motocicleta em um carro, no sábado (16), no cruzamento das ruas Santos Dumont com Idalino de Oliveira. O acidente foi registrado por câmera de segurança de lojas próximas. O rapaz foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Nesta quarta-feira (20), ele acabou não resistindo aos ferimentos. A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para averiguar quem teria sido o responsável pelo acidente. No início deste ano, o mototaxista João Batista da Silva, de 48 anos, também perdeu a vida em um acidente semelhante, no mesmo cruzamento; relembre.

FOTO: REPRODUÇÃO/FIM DA LINHA