Saúde do RN ultrapassa mais de 1500 cirurgias vasculares realizadas em 10 meses

O programa de cirurgias vasculares da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) ultrapassou os 1500 procedimentos realizados. A ação foi iniciada em novembro de 2022, o que representa uma média de 150 cirurgias realizadas por mês, atendendo pacientes de todas as regiões do Rio Grande do Norte.

A iniciativa representa uma mudança na realidade da fila de cirurgias vasculares, que reduziu em 80% desde o início do programa, envolvendo sete hospitais da rede estadual e outros três contratados para prestação do serviço.

As cirurgias foram realizadas em seis unidades hospitalares, sendo três deles da rede própria da Sesap e outros três hospitais contratados, divididos entre Natal e Mossoró. O principal deles é o Hospital Central Coronel Pedro Germano, o Hospital da PM na capital, com mais de 570 procedimentos realizados.

“A criação desse programa de cirurgias vasculares, em conjunto com a instalação do Regula Vascular, é um feito inédito na história da saúde pública do Rio Grande do Norte e está entre poucos semelhantes no país. Podemos reduzir a fila em 80% e dar um serviço de qualidade para a população”, afirma a secretária de Estado da Saúde Pública, Lyane Ramalho.

A evolução se mostra pelos dados. Quando o programa foi iniciado, 425 pessoas aguardavam um procedimento vascular no RN. Na tarde desta quinta-feira (21), a lista contava com 83 pessoas, das quais 39 já prontas para realizar cirurgias nos próximos dias e outras 23 na fase de preparo pré-cirúrgico nos hospitais.

A realização das 1500 cirurgias só foi possível através de uma iniciativa da Sesap em estruturar uma linha de cuidados para os procedimentos vasculares.

A secretaria articulou um acordo, em conjunto com o Ministério Público e a Justiça Federal, para contratação de hospitais privados, o que entre dezembro do ano passado e junho deste ano representou um investimento de R$ 6,3 milhões, e a estruturação de uma rede própria, formada pelos hospitais da PM, Dr. José Pedro Bezerra (Santa Catarina) e Geral João Machado.

Além dos investimentos em cirurgias e nos hospitais, a Sesap fez a estruturação inédita no fluxo de atendimentos para os pacientes. O protocolo de acesso aos cuidados vasculares passou a regular desde a primeira entrada do paciente, passando pelos pedidos de acesso a leitos, seja clínico ou cirúrgico, até a preparação, realização de exames e procedimentos e o processo pós-operatório.

Com relação ao preparo para cirurgias, a Sesap escalou uma outra rede de hospitais, formada pelos hospitais Geral João Machado - referência para o serviço -, da PM, Santa Catarina e Rafael Fernandes (Mossoró) e os regionais Hélio Morais Marinho (Apodi), Nelson Inácio dos Santos (Assu) e Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros).

REGULA VASCULAR

Soma-se a todo esse investimento inovador uma ferramenta imprescindível para colocar todo o processo em funcionamento: Regula Vascular. A plataforma, lançada em conjunto com o início do programa de cirurgias, foi desenvolvida pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Lais-UFRN). Através dela organizou-se de forma transparente o esforço da Sesap, em parceria com os hospitais privados, para diminuir a fila de espera e agilizar os procedimentos.

“O Regula Vascular dá acesso às informações e dimensiona a atenção em toda a rede, de maneira transparente. O Rio Grande do Norte é um dos primeiros estados do Brasil a regular essa fila, com planejamento e melhorando o atendimento à população”, destaca o diretor do Lais-UFRN, Ricardo Valentim.

O Regula Vascular é parte do sistema de regulação do estado, ao lado de outras ferramentas como o Regula Leitos, o Regula Cirurgias, e do extenso ecossistema digital da Sesap, que inclui outros meios como o Prontuário Eletrônico do Paciente, todos desenvolvidos em parceria entre a Sesap e o Lais-UFRN.

Cirurgias por hospital

Polícia Militar - 576

Santa Catarina - 369

Rio Grande - 259

São Luiz - 166

Wilson Rosado - 148

João Machado - 7

Total: 1525 (até quarta-feira, dia 20/9).