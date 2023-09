Terceiro aulão "De Olho no SAEB” acontece neste sábado (23), em Mossoró. O aulão, promovido pela Prefeitura de Mossoró, será realizado a partir das 8h, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado. A iniciativa tem como público-alvo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, das zonas urbana e rural, que irão se submeter ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2023.

A Prefeitura de Mossoró realizará neste sábado (23), a partir das 8h, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, o terceiro aulão deste ano do "Programa de Recomposição das Aprendizagens (PRA) - De Olho no SAEB”, iniciativa que tem como público-alvo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, das zonas urbana e rural, que irão se submeter ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2023.

O aulão conta nesta edição com o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Mossoró.

Os conteúdos serão ministrados pelos professores Jailton Barbosa (Matemática) e Demóstenes Dantas (Língua Portuguesa). A iniciativa foi projetada pela Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio da Gerência de Avaliação, Planejamento, Inovação e Tecnologia (GEAPIT) e Gerência Executiva Pedagógica (GEP).

O primeiro aulão do “PRA – De Olho no Saeb” ocorreu no dia 22 de julho, ministrado pelos professores Djair Eduardo, Ailson Pereira, Válter Rebouças e Pablo Moura. Já o segundo foi realizado no dia 19 de agosto, tendo o apoio da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte e Colégio Diocesano Santa Luzia e a presença dos professores Laerte Marinho, Lara Marques e Anna Paula.

SOBRE O SAEB

O Saeb é formado por um conjunto de avaliações externas em larga escala, realizadas periodicamente por meio da aplicação de testes cognitivos e questionários para etapas específicas da Educação Básica. O Sistema tem a finalidade de avaliar a qualidade da educação básica do país e contribuir para sua melhoria, oferecendo subsídios concretos para a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas públicas.