Audiência Pública para prestação de contas do 2º quadrimestre de 2023

A Assessoria Contábil da Prefeitura de Serra do Mel está pronta para realizar a Audiência Pública do 2º quadrimestre de 2023, em estrita conformidade com o Artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e acontece na próxima quarta-feira, 27, a partir das 10h, no plenário da Câmara Municipal.

A audiência desempenha um papel fundamental na promoção da transparência e na responsabilidade fiscal. Durante o evento, serão apresentados dados e informações cruciais sobre as finanças do município, incluindo receitas, despesas, investimentos e o cumprimento das metas fiscais.

A participação ativa da comunidade é incentivada e bem-vinda, pois oferece a oportunidade de os cidadãos se envolverem diretamente no processo de prestação de contas do governo local. Perguntas e comentários são encorajados, permitindo um diálogo construtivo entre a administração pública e os residentes.

O local escolhido para a audiência, o Plenário da Câmara Municipal, reflete o compromisso com a acessibilidade e a disponibilidade para todos os interessados em acompanhar as discussões sobre as finanças municipais.

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo reforçou a importância da transparência na gestão pública e convidou todos os cidadãos a participarem da Audiência Pública.

"Esta é uma oportunidade crucial para entender como os recursos públicos estão sendo utilizados e para garantir que nossa administração esteja atendendo às necessidades da comunidade. Contamos com sua participação e envolvimento”, disse o gestor.

A Audiência Pública é uma demonstração do compromisso da gestão municipal em se manter responsável e deixar os cidadãos informados sobre as ações e as finanças municipais.

É também um lembrete de que a participação ativa dos cidadãos é fundamental para o fortalecimento da governança democrática.