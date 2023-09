Crime de homicídio é registrado na Praia do Pontal, em Areia Branca

Crime de homicídio é registrado na Praia do Pontal, município de Areia Branca. De acordo com a perícia do Itep, o homicídio teria ocorrido na noite deste domingo (24), mas o corpo de Samuel da Silva Paiva só foi localizado na manhã desta segunda-feira (25), por populares que acionaram a Polícia Militar. De acordo com o delegado Rafael Laboissiere, sabe-se até o momento que a vítima era faccionada e acredita-se que possa ter sido um homicídio motivado por vingança, mas o caso ainda será investigado.

FOTO: REPRODUÇÃO