Mulher é presa com cerca de 5kg de crack e uma arma de fogo, na Nova Mossoró. A prisão aconteceu nesta terça-feira (26). Durante as diligências decorrentes de uma investigação sobre o roubo de um aparelho celular, a polícia conseguiu localizar a residência onde o suspeito estava. Ao perceber a presença dos policiais, ele empreendeu fuga e pulou os muros de residências próximas, abandonando uma mochila que continha um revólver calibre 38, 18 munições do mesmo calibre, cerca de cinco quilos de crack, porções de maconha, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares. Após recuperarem a mochila, os agentes retornaram à residência de origem e prenderam uma mulher que estava no local.

Policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos (DEFUR), com o apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), prenderam em flagrante, nesta terça-feira (26), uma mulher com aproximadamente cinco quilos de drogas e uma arma de fogo. A suspeita foi detida no bairro Nova Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte.

Durante as diligências decorrentes de uma investigação sobre o roubo de um aparelho celular, a polícia conseguiu localizar a residência onde o suspeito estava.

Ao perceber a presença dos policiais, ele empreendeu fuga e pulou os muros de residências próximas, abandonando uma mochila que continha um revólver calibre 38, 18 munições do mesmo calibre, cerca de cinco quilos de crack, porções de maconha, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

Após recuperarem a mochila, os agentes retornaram à residência de origem e prenderam uma mulher que estava no local.

A suspeita foi presa e conduzida à delegacia, onde foi autuada por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Após ser ouvida, foi encaminhada ao Sistema Penitenciário.