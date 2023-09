PCRN instala parte da sua equipe administrativa na cidade de Mossoró. Os trabalhos foram iniciados, nesta quarta-feira (27), com uma reunião geral, na CDL, com os delegados, chefes de investigação e de cartórios das delegacias da região, a fim de discutir as melhorias necessárias de cada delegacia. A reunião também contou com a presença do delegado-geral adjunto Herlânio Cruz. Em sua fala, a delegada-geral da PCRN, Ana Cláudia Saraiva, iniciou o encontro agradecendo os relevantes serviços prestados dos policiais civis em diversas ações deflagradas na região Oeste potiguar.

Na manhã desta quarta-feira (27), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte instalou parte da equipe administrativa na cidade de Mossoró. Na oportunidade, os trabalhos foram iniciados em uma reunião geral com os delegados, chefes de investigação e de cartórios das delegacias da região, a fim de discutir as melhorias necessárias de cada delegacia. A reunião também contou com a presença do delegado-geral adjunto Herlânio Cruz.

Em sua fala, a delegada-geral da PCRN, Ana Cláudia Saraiva, iniciou o encontro agradecendo os relevantes serviços prestados dos policiais civis em diversas ações deflagradas na região Oeste potiguar.

Em Mossoró, de janeiro a agosto de 2023 (comparando com o mesmo período do ano passado), por exemplo, a queda de registros de mortes violentas foi superior a 45%.

Na ocasião, o diretor da Diretoria de Polícia Civil do Interior (DPCIN), delegado Marcos Geriz, acompanhado do diretor de Polícia do Oeste (DIVIPOE), delegado Alex Wagner, apresentou o cronograma de leilões de veículos apreendidos e mostrou os resultados satisfatórios do programa "Pátio Livre".

Nos últimos dias, no interior do RN, o programa "Pátrio Livre" resultou na limpeza completa dos pátios das delegacias localizadas em várias cidades da 7ª Regional da Polícia Civil, incluindo Patu, Campo Grande, Umarizal, Almino Afonso e Caraúbas.

Vale ressaltar que uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), permite o leilão de veículos que sejam apreendidos e que não sejam buscados em um prazo de até 60 dias pelo proprietário.

"Percorremos várias delegacias do interior para viabilizar os leilões. Esse resultado é um marco da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Os pátios eram tomados de veículos, agora, a maioria dos pátios estão vazios. Foi uma ideia excelente da gestão da Polícia Civil em conjunto com outros órgãos", disse o delegado Marcos Geriz.

Desde a instituição do programa, firmado entre o Ministério Público (MPRN), o Tribunal de Justiça (TJRN), a Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Norte e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RN), foram leiloados mais de 700 veículos.

Ainda durante o encontro, que aconteceu na Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL), a diretora do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), delegada Paoulla Maués, falou sobre o trabalho integrado com as Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (DEAM) e parabenizou a todos pelo resultado positivo da "Operação Shamar", que registrou, no âmbito da Polícia Civil, 44 prisões de suspeitos por violência doméstica em apenas 25 dias.

O diretor da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Márcio Lemos, comentou sobre a estratégia de redução de homicídios e a implantação e interiorização de Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de ações de combate às organizações criminosas e a grupos de extermínio em conjunto com a Delegacia Especializada de Repressão às Facções Criminosas (DEFAC/DEICOR).