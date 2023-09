Universidade Potiguar oferece aulão de revisão gratuito para o Enem em Mossoró e Natal . A iniciativa contará com time de professores especialistas para compartilhar estratégias e tirar dúvidas dos candidatos. O evento é gratuito, tornando o acesso ao conhecimento mais democrático e acessível a todos os interessados em aprimorar seus estudos. Para garantir uma vaga, é necessário realizar inscrição até dia 23 de outubro. As inscrições para o aulão em Mossoró podem ser feitas no site da UnP.

Falta pouco para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 e a Universidade Potiguar (UnP) prepara um Aulão de Revisão para os candidatos. A iniciativa acontecerá simultaneamente no Campus Mossoró da UnP e Hotel Holiday Inn, em Natal, no dia 28 de outubro, das 8h às 18h.

O evento é gratuito, tornando o acesso ao conhecimento mais democrático e acessível a todos os interessados em aprimorar seus estudos. Para garantir uma vaga, é necessário realizar inscrição até dia 23 de outubro.

As inscrições para o aulão em Mossoró podem ser feitas no site www.even3.com.br/unpenem/. Já para Natal, os candidatos podem acessar o link https://www.even3.com.br/enemunp

Além disso, os participantes são convidados a fazer o bem, contribuindo para a arrecadação de alimentos não perecíveis. Cada inscrito deve levar consigo 1 quilo de alimento não perecível no dia do evento. A ação tem o objetivo de fortalecer a solidariedade e apoiar comunidades em situação de vulnerabilidade.



“Está no DNA da Universidade Potiguar acolher toda a comunidade. Isso está muito presente no dia a dia das nossas ações e dos nossos projetos de extensão que realizamos com o público. Por isso, não perca essa chance de fortalecer seus conhecimentos para o Enem e contribuir para uma causa nobre. Esperamos por você nesse dia de aprendizado e solidariedade", frisa o diretor da UnP, Guilherme Guerra.

Time de professores

O Aulão Gratuito de Revisão para o Enem da UnP será conduzido por professores especialistas em aprovação no Enem, que compartilharão dicas, estratégias e conteúdos essenciais para o sucesso nas provas. Os participantes terão a oportunidade de tirar dúvidas, revisar temas importantes e se preparar de forma eficaz.

Mossoró

Ciências da Natureza

Física: Prof. Rafael Medeiros (@profrafaelmedeiros)

Química: Prof. Thiago Magalhães (@profthiagomagalhaes)

Biologia: Prof. Mateus Medeiros (@profmateusmedeiros)

Ciências Humanas

História: Prof. Gilbert Patsayev (@historiacomgilbert) Prof. Mário Glauco (@mario.glauco)

Geografia: Prof. Blênio (@geografia_gourmet)

Filosofia e Sociologia: Prof. Sandro Cocco (@prof.sandrococco)

Matemática e suas Tecnologias

Prof. Hugo Gomes (@profhugomes)

Linguagens e Códigos

Gramática e Redação: Prof. Caio Moura (@profcaiomouraoficial)

Linguagens: Profa. Milene Lima (@profamilenelimaa) e Lucas Vinícius (@proflucasvinicius)

Natal

Ciências da Natureza

Física: Prof. Rafael Medeiros (@profrafaelmedeiros)

Química: Prof. Moisés Medeiros (@moises.profquimica)

Biologia: Prof. Mateus Medeiros (@profmateusmedeiros)

Ciências Humanas

História: Prof. Lucas Donato (@proflucasdonato)

Geografia: Prof. Luiz Carlos (@prof.luizcarloscorcino)

Filosofia e Sociologia: Prof. Agenor Florencio (@profagenorflorencio)

Matemática e suas Tecnologias

Prof. Ronaebson de Carvalho Ferreira (@ronaebson)

Prof. Adilson Júnior (@adilsonjunior.prof)

Linguagens e Códigos

Redação: Profa. Rahiara Lira (@rhayprof)

Linguagens: Prof. Guilherme Henrique (@profguilhermehenrique)

Serviço

Universidade Potiguar oferece aulão de revisão gratuito para o Enem 2023

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Horário: 8h às 18h

Natal: Hotel Holiday Inn, Avenida Senador Salgado Filho, Lagoa Nova, zona Sul

Inscreva-se: https://www.even3.com.br/enemunp/

Mossoró: Campus Mossoró da UnP, Avenida João da Escóssia, Nova Betânia

Inscreva-se: https://www.even3.com.br/unpenem/