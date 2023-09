Operação para desarticular braço financeiro de organização criminosa prende 8 suspeitos em Mossoró e Natal. O objetivo da "Operação Cash”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), foi a desarticulação de um esquema de lavagem de dinheiro e de arrecadação relacionado a uma organização criminosa com atuação dentro e fora dos presídios do RN. De acordo com as investigações, “mensalidades” e o pagamento por “franquias” eram realizados por integrantes da organização criminosa e por pontos de vendas de entorpecentes. Em troca, proteção era conferida aos integrantes e a prática de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, era permitida. As estimativas apontam para uma movimentação de aproximadamente R$ 4 milhões de reais pelo esquema criminoso.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) participou, nas primeiras horas desta quinta-feira (28), da "Operação Cash”, deflagrada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), as quais atuam nos municípios de Natal e Mossoró.

O objetivo da ação foi a desarticulação de um esquema de lavagem de dinheiro e de arrecadação relacionado a uma organização criminosa com atuação dentro e fora dos presídios do RN.

No decorrer das diligências, foram cumpridos oito mandados de prisão, 11 mandados de busca e apreensão e 14 ordens de bloqueio de contas correntes de pessoas físicas e jurídicas. Oito homens foram presos, sendo um em flagrante por receptação.

De acordo com as investigações, “mensalidades” e o pagamento por “franquias” eram realizados por integrantes da organização criminosa e por pontos de vendas de entorpecentes. Em troca, proteção era conferida aos integrantes e a prática de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, era permitida.

As estimativas apontam para uma movimentação de aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) de reais pelo esquema criminoso. Os principais suspeitos foram identificados e presos por organização criminosa, lavagem de dinheiro e por associação para o tráfico.

Ademais, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil) reais em dinheiro foram apreendidos no imóvel de um suspeito, o qual seria um dos chefes da organização criminosa.

Ao todo, cerca de 110 policiais participaram da "Operação Cash”, dentre os quais se incluem policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV), da Divisão de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD) e da Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE), Centro Integrado de Operações Aéreas do Rio Grande do Norte (CIOPAER); e Polícia Penal Federal, resultando na prisão de sete indivíduos suspeitos de serem líderes da ORCRIM, além de uma prisão em flagrante por receptação.

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado são compostas pela Polícia Federal (PF), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), pela Polícia Civil (PC/RN), pela Polícia Militar (PM/RN), pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP/RN) e pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN).

Além disso, as ações realizadas pelas FICCOs estão inseridas no âmbito da Operação Paz, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que visa a diminuição de crimes violentos letais intencionais no RN.