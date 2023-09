‘Mulher não foi feita pra apanhar, pra ser desrespeitada. Mulher foi feita pra viver uma vida sem violência’

A governadora Fátima Bezerra entregou, na manhã desta quinta-feira (28), reforma do prédio que abriga a Delegacia da Mulher (Deam) da cidade de Mossoró, e inaugurou a nova Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA). As duas especializadas ficarão abrigadas no mesmo prédio, sob a responsabilidade da delegada Luana Vidal. Na ocasião, a governadora falou sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido para combater a violência no estado, com ampliação do número de delegacias especializadas e na quantidade de policiais nas ruas e nos serviços de inteligência.