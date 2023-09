Polícia prende suspeito de expulsar e matar inimigos para monopolizar tráfico de drogas em Marcelino Vieira

A prisão de Francisco Douglas Maia Lima, mais conhecido como “Douguinha”, de 43 anos, aconteceu nesta quinta-feira (28). De acordo com informações do delegado Murilo Baessa, de Alexandria, o suspeito estava tentando monopolizar a distribuição de entorpecentes no município. Para isso, agia expulsando e até matando traficantes inimigos. A prisão dele aconteceu em um bar de sua propriedade, que havia sido aberto recentemente, na entrada de Marcelino Vieira, que funcionava como ponto de venda de entorpecentes.