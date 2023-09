“Um apelo para que as pessoas não toquem fogo, nem aqui e nem em outros locais”, pede sargento do CBM. De acordo com o Sargento Sharlon, todos os dias uma guarnição do Corpo de Bombeiros é acionada para um lixão, localizado atrás da Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Belo Horizonte, para apagar focos de incêndio. No pouco tempo em que a reportagem do MOSSORÓ HOJE esteve no local, acompanhando o trabalho dos bombeiros, na tarde desta quinta-feira (28),foi possível observar diversas carroças se aproximando e jogando entulhos no terreno. É justamente nesse lixo acumulado que as pessoas vêm tocando fogo e causando grandes transtornos para a população que vive ao redor e até para quem está internado na unidade de saúde.

FOTO: ANNA PAULA BRITO