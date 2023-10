Criança de 5 anos morre ao ser atingida por um motoqueiro que andava fazendo o “grau”

O caso aconteceu por volta das 17h deste domingo (1º), no bairro Santo Antônio, em Mossoró. A vítima, Antony Luan Fernandes Guedes, de 5 anos, estava trafegando com o pai e um irmão de apenas 6 anos, em uma motocicleta, quando o veículo foi atingido por outra motocicleta, ocupada por dois homens. De acordo com o delegado Renato Oliveira, os suspeitos trafegavam em alta velocidade, na contramão e empinando o pneu dianteiro da motocicleta, manobra proibida, conhecida como “grau”. O pai e os dois filhos foram socorridos, mas Antony acabou não resistindo. Já os suspeitos fugiram do local, mas já foram identificados pela polícia e deverão ser indiciados pelo crime de homicídio doloso, já que assumiram o risco de provocar mortes pela forma como conduziram a motocicleta.