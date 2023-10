Dupla é encontrada morta na zona rural do município de Encanto, no alto oeste do RN. As vítimas foram identificadas apenas como Alan e Isac. Eles haviam sido raptados do município de Pau dos Ferros, na noite deste domingo (1º), por homens que se aproximaram em um veículo e se identificaram como policiais. Os corpos foram encontrados no Sítio Várzea Nova, com as mãos amarradas. Sabe-se até o momento que dupla tinha passagem pelo sistema prisional e era investigada por envolvimento com tráfico de drogas. A polícia civil de Pau dos Ferros vai investigar o caso.

Dois homens foram encontrados na manhã desta segunda-feira (2) em um sítio localizado na zona rural do município de Encanto, região do Alto Oeste do RN.

As vítimas foram identificadas apenas como Alan e Isac. Eles haviam sido raptados do município de Pau dos Ferros, na noite deste domingo (1º), por homens que se aproximaram em um veículo e se identificaram como policiais.

Os corpos estavam um ao lado do outro, no Sítio Várzea Nova, com as mãos amarradas e sinais de perfurações por arma de fogo.

Sabe-se até o momento que dupla tinha passagem pelo sistema prisional e era investigada por envolvimento com tráfico de drogas.

Os corpos foram removidos para exames na sede do Itep de Pauto dos Ferros. A polícia civil do município vai investigar o caso.

Questionado se o crime pode ter ligação com outros crimes com características parecidas, quem vêm sendo registrados em municípios da região, cuja motivação principal é disputada entre facções criminosas, o delegado Carlos Michel falou que ainda é muito cedo para fazer qualquer ligação.

Segundo ele, os crimes recentes, registrados em municípios como São Francisco do Oeste, Umarizal e Olho D'água do Borges, tiveram sim ligação com disputa de território por parte da facção Guardiões do Estado (GDE), do Ceará, que vem tentando se consolidar nessa região. No entanto, em Pau dos Ferros, não há registros dessas disputas até o momento.