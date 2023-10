Suspeito de estuprar e ameaçar criança de 8 anos é preso no município de Paraná/RN. O crime teria acontecido no final de 2022, mas o suspeito, um homem, de 40 anos, estava respondendo ao processo em liberdade. No entanto, de acordo com o delegado de Luís Gomes, Hércules Freitas, o homem estava ameaçando a vítimas e as testemunhas, que também são crianças. Por este motivos, a justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra ele, que foi cumprido nesta segunda-feira (2).