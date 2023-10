Dono de A Construtora está entre os homenageados na Exporconstruir Nordeste 2023, em Fortaleza

A Expoconstruir Nordeste 2023 é uma das maiores feiras da Construção Civil do país, que este ano será realizada no período de 4 a 7 de outubro, com expectativa de receber, pelo menos 25 mil visitantes, entre fabricantes, revendedores, construtores e profissionais do setor de todo o Brasil, nas exposições. Realizado pela Acomac e Sindscon, a Expoconstruir espera 25 mil pessoas e negócios na casa dos 300 milhões durante os 3 dias do evento no Centro de Eventos do Ceará; Genivan Josué Batista será o homenageado na abertura do evento, nesta quarta-feira, representando o Rio Grande do Norte.

O proprietário da Rede A Construtora, Genivan Josué Batista, será um dos homenageados com o "Prêmio Mérito" na abertura da Feira de Materiais e Sistema Construtivos do Nordeste - Expoconstruir Nordeste 2023, no Centro de Eventos do Ceará, nesta quarta-feira, dia 4, em Fortaleza-CE.

O evento é realizado pela Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção (Acomac) e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) do Ceará, como apoio do Governo do Estado.

A meta da organização do evento é oportunizar uma troca saudável de experiências sobre novas tendências do mercado da Construção Civil e, principalmente, negócios na casa dos R$ 300 milhões.

Empresários que investem no setor, em cada um dos Estados do Nordeste, gerando emprego, renda, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de sua região, serão homenageados. Do Rio Grande do Norte, o escolhido foi Genivan Josué Batista, que escolheu Mossoró para morar com a família e gerenciar seus negócios ao lado dos filhos.



A homenagem será entregue durante a cerimônia oficial de abertura, que terá a presença do Governador do Ceará, Elmano de Freitas, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e outras autoridades convidadas.



Genivan Josué Batista é o Presidente da empresa A Construtora, com várias lojas no Rio Grande do Norte, também nos estados do Ceará e da Paraíba. Natural de Jardim de Piranhas (RN), formou-se na UFRN em Odontologia (por isso é conhecido como Doutor Genivan), mas despertou para a área comercial na década de 1980, dando início à Rede A Construtora.

Com um bom planejamento, estruturação profissional e implantação do conceito de governança, Genivan Batista, apoiado pelos filhos, promoveu o crescimento da empresa, que é uma das maiores redes de lojas de materiais de construção do Nordeste - são 18 lojas, nos Estados do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba - tendo como diretores os filhos de Genivan: Marcelo Rosado, Marco Rosado, Lavoisier Maia e Josué Rosado.







A Expoconstruir Nordeste 2023 é uma promoção Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac) e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) e conta com apoio oficial do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE), Coopercon-CE, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Sebrae e Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE).





De 4 a 7 de outubro de 2023 - Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza