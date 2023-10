Mossoró terá dez pontos para imunização de cães e gatos contra a raiva na sexta-feira (6). Além do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), outros nove postos volantes serão disponibilizados à população para a imunização dos animais domésticos, das 8h às 11h. A campanha de vacinação contra a raiva que deveria ter sido finalizada em setembro foi prorrogada até o dia 20 de novembro, devido a baixa cobertura vacinal; confira os pontos.

O processo de imunização acontece mediante o repasse de doses ao município por parte do Governo do Estado e Ministério da Saúde. Por isso, para o andamento da vacinação, buscando atender a demanda, nas possibilidades, o CCZ trabalha de forma estratégica visando contemplar todas as regiões.

A cada semana, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue um planejamento definido, conforme cronograma estabelecido, divulgando pontos extras de vacinação em diversas localidades.

Pontos de vacinação:

Igreja Cristã Evangélica – Cidade Oeste – Itapetinga



UBS Dr. José Fernandes de Melo – Lagoa do Mato



UBS Mário Lúcio de Medeiros – Vingt Rosado



UBS Dr. Lucas Benjamim – Abolição III



UBS Vereador Lahyre Rosado – Alto do Sumaré



Praça Otacílio Negreiros Pimenta - Abolição I



Praça Alfredo Fernandes – Santa Delmira (ao lado do Supermercados Queiroz)



Praça da Funger – Walfredo Gurgel – Alto de São Manoel



Mini Box Pai e Filho – Costa e Silva (rua Valdemar Silva Cortez, 65)