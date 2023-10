Homem é assassinado enquanto visitava o município de Pau dos Ferros. A vítima foi identificada como João Paulo Marcelino do Nascimento, de 28 anos. O crime aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (3), no bairro Paraíso. O homem tinha saído da cidade de Natal para visitar uns parentes em Pau dos Ferros. Ele foi raptado, levado para uma região de mata e executado a tiros. A polícia já identificou o autor dos disparos, um adolescente de 17 anos, conhecido como “Gato Preto”. De acordo com o delegado Carlos Michel, os primeiros indícios apontam para um crime motivado por disputa de facções. A PM realizou a apreensão do menor e o delegado representou para a internação dele, para cumprimento de medida socioeducativa.

A polícia registrou mais um crime de homicídio no município de Pau dos Ferros. Por volta das 20h desta terça-feira (3), um homem identificado como João Paulo Marcelino do Nascimento, de 28 anos, foi raptado no bairro Paraíso, levado para um região de mata e executado a tiros.

A vítima havia saído de Natal e estava visitando uns parentes no município de Pau dos Ferros. De acordo com o delegado Carlos Michel, os primeiros indícios apontam para um crime motivado por disputa de facções.

João Paulo seria integrante de uma facção com atuação na capital do estado e teria sido morto por integrantes de outra facção que atua na região do alto oeste.

A polícia já identificou o autor dos disparos, um adolescente de 17 anos, conhecido como “Gato Preto”. A arma usada no crime também já foi apreendida.

O menor foi preso pela polícia militar e o delegado Carlos Michel representou junto à justiça o pedido de internação dele, para cumprimento de medida socioeducativa.